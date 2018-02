Les agriculteurs vont à nouveau se mobiliser ce mercredi

Par Pauline Kerscaven, France Bleu Breizh Izel

Les agriculteurs maintiennent la pression et prévoient de nouvelles manifestations ce mercredi. Selon eux et selon le président de la FDSEA du Finistère, les prix sont trop bas et il faut que la grande distribution fasse un effort.