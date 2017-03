Les agricultrices de la Mayenne veulent se serrer les coudes pour sortir de la crise

Elles en ont marre de subir la crise agricole ! 4 agricultrice de la Mayenne, mais aussi du Maine-et-Loire ont décidé de monter l'association "Les Elles de la Terre" avec pour objectif de se serrer les coudes entre femmes.

La crise agricole est là, et elle est bien là. Mais dans la Mayenne comme ailleurs, certaines en ont marre de subir ses effets dévastateurs, sur leur famille, sur leur couple, sur elles-même. Alors 4 agricultrices ont décidé de prendre les choses en main et de monter l'association "Les Elles de la Terre". Pour se soutenir entre agricultrices en difficulté, mais aussi pour simplement échanger, pour ne pas être seules face à l'adversité, pour être ensemble. Et si elles le font entre femmes, c'est parce qu'elles sont convaincues qu'elles peuvent faire avancer les choses à leur manière, complémentaire de celle des hommes.

Écoutez le témoignage de Laurence Cormier, la Présidente de l'association, pour qui les agricultrices ont plus la culture de la parole que leurs maris :

Laurence Cormier, Présidente de l'association

Karine Bénamou, elle, est la trésorière. Pour elle, cette association peut aider les agricultrices à sortir de leur isolement :

Karine Benamou, trésorière de l'association

Si vous voulez les contacter, vous pouvez les rejoindre sur leur page facebook.