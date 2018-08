Vauville, France

Pour toucher des aides de la Région, il suffit d'en faire la demande. Ces aides sont ensuite attribuées selon certains critères. Aujourd'hui sur le terrain, l'exemple a été donné sur l'exploitation d'Edouard Samson à Vauville. Sur l'exploitation d'Edouard Samson et de son père Michel, en GAEC à Vauville (GAEC Fief du Marais) ont ainsi touché 96 826 euros d'aides pour refaire la salle de traite, un bâtiment et une fosse à lisier. Les bâtiments sont en bardage bois et doivent bien s'intégrer dans l'environnement. Objectif : sensibiliser à l'écologie par ces travaux et ces aides accordées. David Margueritte vice-président de la région Normandie : "on a plus de 600 dossiers par an qui sont traités, plus de 28 millions d'euros y sont consacrés et sans ces aides il faut le dire des exploitations ne seraient pas renouvelées et il y aurait des problèmes de transmission"

L'agriculture en Normandie c'est 35 000 exploitations