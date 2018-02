Paris, France

Les Alpes-Maritimes ont présenté leurs productions de fleurs dimanche avec des mannequins fleuris. Et aussi : des fleurs comestibles. C'est le CREAT/ CREAM ( Centre de Recherches et d'Expérimentations Agricoles Méditerranéens ) qui présente ces dégustations inédites. Le CREAT a pour mission d'expérimenter les nouvelles techniques et technologies issues de la recherche horticole et d'en assurer le transfert aux producteurs. Voici quelques sortes de fleurs comestibles présentées au salon : des fleurs de sauge, des fuchsia, des bégonias .

Lundi s'est tenue la présentation des produits des médaillés du concours général agricole. L'huile d'olive bio d'Henri Derepas à la Trinité a été récompensée ainsi que les moulins de la famille Spinelli à Castagniers pour la tapenade. Cette année, André Gioffret, oléiculteur depuis vingt ans avec 350 arbres à Colomars a reçu plusieurs prix pour de l'huile d'olive, de la pâte d'olive et de la tapenade, des produits presque biologiques !

Mardi c'est l'inauguration du stand région PACA avec la mise en avant des vins et les cuisiniers du conseil régional. Ils vont cuisiner des produits régionaux pour les invités du salon.