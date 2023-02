Le département des Alpes-Maritimes fait vivre son savoir-faire au Salon de l'agriculture

C'est clair qu'avec 1.192 exploitations, le département des Alpes-Maritimes ne fait pas partie des gros territoires agricoles. Les voisins de stand, Var et Vaucluse, totalisent à eux deux prés de 10.000 exploitations. Ce n'est pas la même catégorie ! Mais les Alpes-Maritimes veulent tout de même changer leur image et les professionnels sont motivés pour défendre leur savoir-faire.

ⓘ Publicité

Exposer une pluri-agriculture

L'élevage azuréen voit les bovins revenir dans ses pâturages et cherche une filière. La culture des fleurs coupées de Grasse se fait le fer de lance du bio. Le maraichage obtient des terrains et désormais tente de séduire de jeunes agriculteurs. L'apiculture réactive son syndicat professionnel. La viticulture expose son vin si particulier. L'oléiculture fait vivre son AOP, obtenue il y a déjà 20 ans. Le département les a tous regroupé sur un stand et multiplie les petites réunions à huis clos, question de continuer à leur dire et faire savoir qu'il les soutiendra financièrement et qu'il croit dans une agriculture locale.

"Les consommateurs sont là, martèle Charles-Ange Ginésy, le président du Département. À nous de leur donner à manger en jouant la carte du circuit court." Ça commence avec une bonne dose de communication au milieu du temple de l'agriculture française.