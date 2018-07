Depuis dimanche 29 juillet, les mordus de la pêche à la carpe ont pris place à Andrézieux-Bouthéon pour l'Enduro de la Carpe. 64 participants pêchent jour et nuit au bord de trois étangs.

Ils pêchent la carpe jour et nuit à Andrézieux-Bouthéon.

Andrézieux-Bouthéon, France

Sortez les cannes à pêches ! C'est la 31ème édition de l'Enduro de la Carpe, organisé chaque année par le club carpiste de la Loire. Durant quatre jours, les participants vont attraper entre cinq et six tonnes de poissons, et s'affronter dans une compétition. Quinze départements de France sont représentés.

La carpe, un poisson mythique

Le pêcheur et la carpe, une histoire d'amour. © Radio France - MA

Et l'on peut pêcher de gros poissons dans les trois étangs disponibles d'Andrézieux-Bouthéon. Certaines carpes pèsent même jusqu'à 17 kilos. Toutes les prises des 32 équipes de pêcheurs présentes sont remises à l'eau. A la fin de l'événement, les commissaires feront les comptes et remettront les prix aux gagnants.

Ils divorcent à cause de la carpe

"La carpe est un poisson mythique. Un jour ça mord, un jour ça mord pas" raconte Pierre, stéphanois de 54 ans et membre du comité d'organisation de l'Enduro de la carpe. Il parle de sa passion comme d'un deuxième amour. "J'ai énormément d'amis qui malheureusement ont divorcé. Pêcher tous les week-ends, cela prend du temps." Une passion qui nécessite donc des sacrifices, comme d'être présent jour et nuit. Des détecteurs de carpes sont même installés près des étangs pour ne pas en manquer une !

L'Enduro de la Carpe se déroule jusqu'au jeudi 2 août.