Les anti-bassines déterminés pour la manifestation du 6 novembre à Mauzé-sur-le-Mignon

Ils avaient promis un "round 2" dans si les travaux ne s'arrêtaient pas. Les anti-bassines préparent leur mobilisation de ce samedi 6 novembre avec détermination. Une manifestation est organisée à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). C'est dans cette commune du marais poitevin que le chantier de la première bassine pour l'irrigation agricole du projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise a démarré en septembre. Les opposants demandent l'arrêt immédiat des pelleteuses tant qu'il y a des recours en justice.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des projets climaticides

Des travaux qui avaient été stoppés quelques heures le 22 septembre lors d'une autre grande journée d'action. Plusieurs centaines de manifestants avaient investi le chantier de construction. Il y avait eu des dégradations et trois blessés côté gendarmes pendant une brève échauffourée.

A la suite de cette action, ce sont au total cinq personnes qui ont été interpellées cette semaine dont le porte parole du collectif Bassines non merci dans les Deux-Sèvres Julien Le Guet. "J'ai l'impression que le préfet joue avec l'eau comme il ne faut pas jouer avec le feu. Il est en train de créer sur ce territoire tout l'inverse de ce qui devrait être sa mission c'est-à-dire l'ordre public. Pour l'ordre public, il n'y a qu'une seule solution c'est que l'Etat se pose en médiateur et dessiner tous ensemble un véritable projet de territoire", développe le militant.

"On est dans un scandaleuse intimidation de nos mouvements qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme sur ces projets climaticides. On n'entend pas se laisser dicter nos actes et mobilisations par cette violence. Car la violence, elle est du côté de l'Etat", estime Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération paysanne. Le syndicat agricole appelle ses adhérents partout en France à rejoindre la mobilisation du 6 novembre.

Des actes forts qui pourront aller sur le champ de la désobéissance civile

Au programme, un rassemblement place du Champ de foire à midi avec un banquet paysan. Puis une manifestation de 14 heures à 18 heures. Un cortège avec "un certain nombre d'actes forts qui pourront aller sur le champ de la désobéissance civile", indique Julien Le Guet.

Une manifestation qui se déroulera en plein pendant la Cop 26, la conférence des nations unies sur le changement climatique organisée en Ecosse. Et qui pose le débat pour Nicolas Girod de la Confédération paysanne : "Quelle agriculture on veut pour demain ? Est-ce qu'on veut des paysans qui emploient, qui préservent et qui produisent une alimentation de qualité ou est-ce qu'on veut encore accélérer l'industrialisation de l'agriculture, la disparition de nos paysans et la perte de nos biens communs ?".