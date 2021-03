Les apiculteurs inquiets d'une réintroduction des insecticides néonicotinoïdes

Certains les ont surnommés les "tueurs d'abeilles", le conseil d'État examine aujourd'hui une suspension en urgence de l'arrêté ré-autorisant les insecticides néonicotinoïdes. Depuis octobre, ils sont de nouveau autorisés dans la culture de la betterave. Même si en Berry, il n'y a pas de culture de betterave sucrière, le retour de cette substance inquiète les apiculteurs qui dénoncent sa forte toxicité pour les colonies d'abeilles.

Car même si d'autres produits sont utilisés, supprimer les néonicotinoïdes a été un grand pas pour la défenses des ruchers. Jean-Michel Prompt, président du syndicat apicole Centre et Berry, souligne la "persistance" des néonicotinoïdes "dans les plantes et dans les sols" et dont les effets sont dévastateurs sur l'abeille : "ça joue sur le système nerveux des abeilles et sur leur orientation, ça les déséquilibre, ça les désoriente. Et donc elles ne meurent pas tout de suite, mais ne rentrent pas dans leur ruches. Et quand elles ne sont pas dans la colonie, elles meurent. On voyait la population des ruches diminuer à cause de cela."

Pour lui l'interdiction de ces produits - même si elle ne règle pas tous les problèmes - était une bonne chose. Bien sûr d'autres produits sont utilisés mais "aujourd'hui, ils sont beaucoup moins dangereux pour les abeilles et pour l'environnement. On n'a pas ce problème de fixation dans les argiles et après de lessivage dans les nappes phréatiques".

Volumes de production en hausse

Et depuis l'interdiction des néonicotinoïdes, les choses s'améliorent : "À partir de l'année dernière, les ruches ont produit du premier jour de tournesol au dernier jour de fleurs de tournesol, alors que les autres années, 15 jours après la floraison du tournesol, à cause des rémanences de néonicotinoïdes dans la plante de tournesol, les abeilles ne revenaient pas à la ruche, les pollens qui rentraient étaient toxiques et intoxiqués. Donc la ruche mourait dans des proportions hors norme : 40 % d'abeilles par rucher disparaissaient".

Une période de production plus longue qui se traduit par des volumes de miel récoltés plus élevés. D'où l'inquiétude d'une éventuelle réintroduction de ces insecticides très controversés.