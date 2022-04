Les arboriculteurs alsaciens se préparent à une intense vague de froid cette nuit

Les températures seront comprises entre -2 degrés du côté de Strasbourg et -9 degrés dans le Sundgau et le nord de l'Alsace, dans la nuit de ce dimanche à lundi. Les producteurs d'arbres fruitiers en pleine floraison se préparent à faire face.

La vague de froid prévue dans la nuit de ce dimanche à lundi en Alsace risque d'avoir de lourdes conséquences sur les vergers. Météo Suivi Alsace prévoit des températures comprises entre -2 et -6 degrés, avec des pointes jusqu'à -9 degrés dans le Sundgau, les Vosges et le nord de l'Alsace.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une mauvaise nouvelle pour les arboriculteurs alsaciens. Une chose est sûre : ils subiront des pertes, dès cette nuit. Mais au delà de l'emplacement de leurs exploitations, tous ne sont pas égaux devant la vague de froid.

"Les plus menacés sont les producteurs de pêche, d'abricots, de cerises et de poires", détaille Philippe Jacques, conseiller arboriculture à la chambre d'agriculture d'Alsace. Leurs arbres en pleine floraison sont les plus vulnérables au froid. L'inquiétude est moindre du côté des producteurs de pommes et de prunes car toutes les fleurs n'ont pas encore éclos.

Ne pas griller ses cartouches

Tous, se préparent à protéger leurs vergers, notamment grâce aux traditionnelles bougies chauffantes. Les caractéristiques et la temporalité de cette vague de froid vont empêcher les arboriculteurs d'avoir recours à toutes les solutions de sauvegarde de leurs cultures.

"Les éoliennes utilisées pour amener l'air chaud vers le sol risquent de ne pas être efficaces, car lors de cet épisode de froid hivernal, l'air est frais même en altitude", prévient Philippe Jacques. Le conseiller en arboriculture déconseille également l'utilisation des systèmes d'aspersion. Très efficaces pour protéger les cultures du froid, ces appareils gorgent également la terre d'eau. Un stress supplémentaire pour les arbres, d'autant plus que Météo France annonce une semaine pluvieuse.