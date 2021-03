Il risque de geler ce week-end dans la Drôme et en Ardèche. Les arboriculteurs sont inquiets : pour les abricots, notamment, la floraison a déjà eu lieu. L'arbre est au stade le plus sensible. Certains arboriculteurs ont disposé des bougies ou chaufferettes pour tenir le gel à distance.

Les arboriculteurs de la Drôme et de l'Ardèche sur le pied de guerre pour sauver leurs récoltes du gel

Les arboriculteurs se préparent à passer des nuits sans dormir : les températures annoncées pour ce week-end sont très basses, il pourrait geler. Les abricotiers ont déjà fleuri, l'arbre est à son stade le plus sensible : le jeune fruit est à nu. Si les fruits gèlent, c'est toute la récolte qui pourrait être perdue.

Jeune fruit d'abricot : c'est le stade le plus sensible pour les arbres © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Bernard Habauzit cultive des abricots à Vesseaux, en Ardèche, et lui ne peut rien mettre en place pour lutter contre le gel parce qu'il est situé dans une zone venteuse. "Quand ça souffle autant, ça ne sert à rien de mettre des bougies, elles seraient éteintes tout de suite", explique-t-il. Bernard Habauzit craint le gel noir, provoqué par le vent froid qui souffle ce week-end.

Bernard Habauzit sur son exploitation, à Vaisseaux, en Ardèche © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Ses abricots sont à un stade de développement particulièrement vulnérable : "S'il fait -2 ou -3 degrés, le fruit va devenir tout noir, ça va faire comme si on l'avait ébouillanté. Ca risque de faire de gros dégâts. Même les variétés qui sont assez résistantes au froid risquent d'être grillées."

Des bougies contre le gel

Côté Drômois, la situation est un peu différente. Joris Miachon a une exploitation avec son père à Moras-en-Valloire. Il a installé des bougies pour tenir le gel à distance. Dans cette zone, c'est le gel blanc qui est craint : un gel qui vient du sol quand les témpératures baissent beaucoup et qu'il n'y a pas trop de vent. "On est dans les startings blocks : tout le monde dort avec le téléphone près de l'oreiller pour pouvoir réagir rapidement", raconte-t-il. Une alarme se déclenche quand les températures baissent trop et s'approchent du négatif.

La fumée orangée provoquée par les bougies réchauffe l'atmosphère © Radio France - Joris Miachon

Quand l'alarme se déclenche il faut ensuite allumer toutes les bougies : il y en a pas moins de 2 000 sur l'exploitation de Joris Miachon. "Les bougies, ce sont de petits seaux avec 6 litres de paraffine végétale dedans, qu'on allume et ça dégage de la fumée chaude. On recouvre tout le verger de fumée. En fait c'est la fumée, plus que la flamme, qui réchauffe l'atmosphère." Un dispositif qui a un coût : plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'exploitation de Joris Miachon.

Photo d'une bougie allumée dans le verger de Joris Miachon © Radio France - Joris Miachon

Bernard Habauzit, en Ardèche, a déjà subi deux années de gel en 2018 et 2020. Il espère passer à travers cette année, mais a peu d'espoir. Les aléas climatiques sont de plus en plus récurrents, selon l'arboriculteur. S'il ne peut pas récolter les 40 tonnes d'abricots de sa récolte, cette année, il perdra 40 000 euros de chiffre d'affaire.