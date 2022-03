Les arboriculteurs de la Vallée du Rhône très inquiets à cause du gel

Le souvenir du 8 avril 2021 est dans tous les esprits. On n'en est pas là. Mais la nuit de ce dimanche à lundi a été difficile pour les arboriculteurs qui ont une nouvelle fois activé les moyens de lutte contre le gel. Les températures sont restées négatives toute la nuit. "Le gel a quand même duré très longtemps de 22-23h à 8h-9h" commente Grégory Chardon. L'arboriculteur installé à La Roche-de-Glun au nord de Valence avait perdu toute sa récolte d'abricot l'an dernier. Depuis, il s'est équipé de deux tours anti-gel qui ont tourné toute la nuit. "La température est descendue jusqu'à moins 3 degrés alors qu'on est en pleine floraison. Il y aura des dégâts même si les fleurs sont plus résistantes que les petits fruits. Comme la floraison est abondante, on espère que ça va passer. Mais les mois de mars et d'avril sont loin d'être finis" soupire le producteur.

Au moins une autre nuit difficile à venir

Les arboriculteurs dormiront peu à nouveau dans la nuit de lundi à mardi où les températures seront à nouveau négatives. Cela devrait contribuer à générer un nouveau pic ponctuel de pollution aux particules fines. Ce lundi matin, la fumée stagnante était très visible en vallée du Rhône et les taux enregistrés se situaient entre 50 et 80 microgrammes par m3 sur les capteurs de proximité d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. "L'atmosphère est très stable, il y a peu de dispersion. La lutte contre le gel s'ajoute au chauffage", commente l'ingénieur d'astreinte Nicolas Vigier. Mais il n'y a pas matière à activer la vigilance car les niveaux de particules diminuent en journée.