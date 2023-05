Les arboriculteurs de Saint-Gilles impactés par l'épisode de grêle de ce week-end

Il avait pourtant bien commencé la saison de la récolte, Geoffrey Magnani, arboriculteur à Saint-Gilles (Gard), a été impacté par un épisode violent de grêle ce samedi 13 mai. Il a découvert les dégâts sur ses cultures ce dimanche, ce sont les abricots les plus touchés. Il aura perdu entre huit et dix hectares à cause de deux minutes de grêle. "Je n'avais jamais vu ça avec autant d'intensité" explique Geoffrey Magnani. Des impacts parfois de plusieurs centimètres sont visibles sur chaque fruit, l'arboriculteur ne pourra pas les vendre et se laisse encore quelques jours de réflexion avant de faire tomber les abricots.

Plusieurs impacts sont visibles sur tous les abricots de cette parcelle de Geoffrey Magnani © Radio France - Adèle Chiron

Des canons anti-grêle

Il y a plusieurs années, Geoffrey Magnani a investi dans un canon anti-grêle. Le but, réduire la taille des grêlons et les empêcher de créer de gros dégâts dans les récoltes. Le professionnel doit simplement appuyer sur un bouton via son téléphone pour le déclencher. "C'est de l'acétylène qui explose toutes les cinq secondes, créant ainsi une onde de choc qui monte vers les nuages pour réduire la taille de la grêle" détaille l'arboriculteur. Un système qui fait ses preuves et installé loin des habitations pour ne pas gêner les habitants.

