Les arboriculteurs du Tarn-et-Garonne moyennement séduits par la refonte de l'assurance récolte

Dans le secteur de l'arboriculture, les producteurs sont très peu nombreux à souscrire des assurances pour leurs récoltes, "moins de 10%" selon Françoise Roch, productrice à Moissac et présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Pourtant, après les orages, les forts vents et les pluies intenses de ce mois de juin dans le Gers et le Tarn-et-Garonne, certains ont perdu toutes leurs récoltes de fruits . Depuis le 1er janvier 2023, une réforme de l'assurance récolte est entrée en vigueur pour inciter les agriculteurs à s'assurer face aux aléas liés au changement climatique.

Que change la nouvelle loi sur l'assurance récolte ?

Le précédent dispositif reposait depuis les années 1960 sur le régime des calamités agricoles (cofinancé par l'État et la profession), et depuis 2005 sur l’assurance multirisques climatiques qui bénéficiait d’une subvention au titre des aides de la PAC. Depuis le 1er janvier 2023, un dispositif unique à trois "étages" de couverture des risques est instauré :

- les aléas courants sont assumés par les agriculteurs.

- les aléas significatifs sont pris en charge par l’assurance multirisques climatiques subventionnée à 70%, pour les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer. La franchise est de 20 % (contre 30% auparavant).

-Les aléas exceptionnels déclenchent une intervention de l’État, via la solidarité nationale, y compris pour les agriculteurs non-assurés. Le seuil de déclenchement varie selon les filières (à partir de 30% de pertes de récolte pour l’ arboriculture, les petits fruits). Pour les cultures assurées par l’exploitant, l’indemnité de solidarité nationale est prise en charge à 90% par l’État, les 10% restants par l’assurance. Pour les cultures non assurées, l’indemnisation de la perte par la solidarité nationale au-delà du seuil de déclenchement ne sera que de 45% en 2023, et diminuera à 40% en 2024 et à 35% en 2025.

Cette indemnisation fondée sur la solidarité nationale se substitue au régime des calamités agricoles pour les pertes de récolte des cultures non assurées et sera versée par l’État en 2023. C’est auprès des directions départementales des territoires et de la mer que les exploitants devront présenter leur demande d’aide en cas de pertes de récoltes d’ampleur exceptionnelle.

Des primes d'assurance jugées trop chères par les arboriculteurs

Les arboriculteurs regrettent que les assureurs leur proposent des cotisations trop élevées alors que les aides de La PAC (Politique agricole commune) permet de financer 70% de la cotisation. Ils préfèrent se protéger avec des filets, de l'antigel, plutôt que payer chaque mois une assurance, qu'il juge trop chère au vu de la surface couverte.

Certains producteurs préfèreraient que l'assurance deviennent obligatoire pour toute la profession, afin que tous les producteurs jouent le jeu, ainsi peut-être les assureurs diminueraient le montant des primes, en mutualisation les risques.