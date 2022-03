Comment les arboriculteurs du Tarn-et-Garonne se préparent au gel

Les arboriculteurs du Tarn-et-Garonne se préparent au gel. Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures pourraient être négatives. Ils anticipent, mais ne sont pas pour autant inquiets. La météo n'a rien à voir pour le moment avec la situation calamiteuse de l'année dernière.

Pas de floraison précoce en 2022

L'an dernier une grande partie des récoltes avaient été détruites par le gel, de 70 à 100% par endroit. 2021 avait été catastrophique parce que la floraison était précoce : hiver extrêmement doux, les arbres avaient démarré très tôt. Mais cette année, le froid cet hiver était là , les arbres ne sont pas en avance, il y aura donc moins de nuit menaçantes raconte Françoise Roch, la présidente de la fédération nationale des producteurs de fruits. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gel fort. Quand le verger est encaissé dans une vallée, la température peut descendre jusqu'à moins 6 degrés explique les arboriculteurs. Il faut alors protéger les cultures : en brassant de l'air avec des éoliennes en allumant de grosses bougies en paraffine ou en aspergeant les arbres fruitiers d'eau car c'est paradoxal, mais la glace enferme les bourgeons dans un cocon et cela protège l'arbre du gel.

Aide de l'état pour s'équiper

Les arboriculteurs du Tarn-et-Garonne, premier département producteur français de pommes anticipent donc. Jérôme Capel, arboriculteur dans le Quercy explique : "cela demande presque une semaine de préparation, il faut faire de l'entretien de moteurs, des vidanges, faire des tests sur les pompes à eau". Les exploitants se préparent à vivre une nuit de samedi à dimanche compliquée avec un sommeil froissé à consulter leurs smartphones régulièrement sans pour autant être trop inquiets. Car l'épisode de gel ne devrait pas menacer plus de trois jours. Et aussi parce que depuis l'épisode 2021, les arboriculteurs ont bénéficié d'une aide de l'état pour s'équiper. Françoise Roch, en plus de ses fonctions nationales, est productrice de pommes dans le Tarn-et-Garonne à Moissac et Durfort-la-Capelette. L'an dernier elle avait perdu 25% de sa récolte : "l'an dernier mon moteur n'avait pas le bon débit, on avait complété avec les bougies, ça coûtait très cher, le gouvernement a mis en place un système antigel, j'en ai eu pour 15 000 euros avec une aide à 40%. J'ai maintenant un moteur plus puissant et cela devrait me permettre de protéger les deux hectares exposés au gel. "

Dans le Quercy, le gel est attendu dès samedi 2 avril.

L'Aveyron et le Tarn sont aussi menacés par le gel.