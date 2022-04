Les arboriculteurs ont subi un épisode de gel sans précédent

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de l'épisode de froid subi en ce début avril par les arboriculteurs. Selon le ministère de l'Agriculture, "les dégâts ne sont visibles qu'au bout de quelques jours". Ce que confirment les professionnels qui viennent de passer pour certains qutre nuits blanches difficiles à tenter de protéger leurs vergers. "Les deux premières nuits se sont passées relativement bien car on a toujours eu du vent qui a soufflé durant la nuit", explique Stéphane Gazeau, responsable de production des Vergers de Vendée (société qui possède 250 hectares et six sites de production en Vendée et dans les Deux-Sèvres), "et là depuis deux nuits, on est passés sur des gelées blanches, donc il fallu mettre en place les moyens de lutte à disposition".

Ces moyens de lutte pour conjurer le froid et faire remonter de quelques degrés la température dans les vergers sont multiples, explique Jean-Marie Beuscart, responsable de culture, aux Vergers de Vendée sur le site de Saint-Florent-des-Bois : "_Le plus efficace est l'aspersion d'eau (qui crée une coque de protection de glace autour du fruit), quand il n'y a pas d'eau à disposition nous distribuons des bougies de paraffines le long des rangs de pommiers, à raison de 100 bougies à l'hectare pour récupérer un degré, 200 bougies pour être protégé de deux degrés"._ Les autres techniques sont les braseros et les éoliennes qui brassent l'air chaud pour le faire redescendre près du sol.

Ce qui est fatiguant, c'est la répétition. - Jean-Marie Beuscart

Au cours de ces quatre nuits, une quarantaine de personnes ont été mobilisées sur les différents vergers de la société Gazeau, propriétaire des Vergers de Vendée. Stéphane Beuscart s'avoue fatigué par les répétitions : "Si c'était qu'une nuit de temps en temps ça va, ce qui est fatiguant c'est la répétition et le stress de l'évolution de savoir si tout va bien se passer jusqu'à la fin de la nuit". Il se dit rassuré par le redoux annoncé mais, à l'image de ses confrères, le sera totalement après les Saints de glace annoncées entre les 11 et 13 mai prochains.

