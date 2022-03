Les arboriculteurs passent de mauvaises nuits depuis ce weekend notamment dans le Vaucluse

Au mois d’Avril dernier beaucoup d'exploitants agricoles ont eu des pertes importantes car Il suffit de quelques nuits d'affilée pour perdre tout ou partie d'un verger. Alors il y a les dispositifs anti-gel : bougies, chaudières ou éoliennes. Et surtout des nuits très courtes en ce début mars raconte Adélaïde Sylvain à Venasque qui protège ses vergers d’amandiers tous en fleurs depuis plus d’une semaine : « _Depuis samedi les nuits sont passées à moins 5, moins 3. Nous notre système anti-gel ce sont des gros ballots de paille qu’on met tout autour du champ et qu’_on brule toute la nuit. C’est pas magique, loin de là, on gagne un ou deux degrés, Et on peut faire ça pendant quelques heures jusqu’à sept heures du matin. »

Plusieurs milliers d'euros pour investir dans des bougies anti-gel

A Sauveterre, Maurice Benoit ne dors que d’un œil également à cause de son demi hectare d’abricotiers eux aussi désormais en fleurs : « J’ai des bougies anti-gel, j’en mets aux pieds de chaque arbre et dans toutes les rangées, donc il en faut 400, mettons 300. On arrive comme cela à ramener à zéro, mais il en faut sensiblement. A 7, 8 euros l'unité c’est un sacré investissement. De plus il faut avoir une petite station météo pour l’alerte . J’en ai une un peu rudimentaire depuis longtemps qui sonne dans ma chambre. En principe on allume dès que ça tombe à zéro, alors il faut tout mettre en place. On s’équipe bien évidemment. On a des lampes frontales parce qu’on y voit pas grand chose et de petits chalumeaux pour allumer. »

Les températures nocturnes remontent au-dessus de zéro dans les prochains jours mais les gelées tardives sont toujours à craindre jusqu’à mi-avril

Au matin les abricotiers de Maurice Benoit à Sauveterre ont été sauvés par les bougies anti-gel © Radio France - JM Le Ray

Une nuit illuminée par les brasiers contre le gel dans un verger de Saze © Radio France - Adèle Bossard

La bougie anti-gel : un investissement quand il faut en disposer plusieurs centaines © Radio France - JM Le Ray