Les armateurs de pêche réclament une vaccination prioritaire pour les marins

Plusieurs organisations d'armateurs de pêche et de commerce ont envoyé un courrier au gouvernement lui demandant à ce que les 40.000 marins de France aient un accès prioritaire à la vaccination. "L'éloignement des côtes et donc de tout centre médical, ainsi que l'espace exigu d'un navire rend le développement du virus particulièrement dangereux et rapide", expliquent les différents signataires dont Orthongel, l'organisation de Concarneau qui regroupe les armements de pêche au thon tropical, l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ou encore Armateurs de France et le Comité national des pêches (CNPMEM).

Ce courrier fait suite au décès de deux marins décédés du Covid-19, embarqués à bord d'un thonier appartenant au groupe réunionnais Sapmer. Deux autres sont actuellement en réanimation. De même, les différentes organisations craignent que "la vaccination des marins devienne rapidement une condition impérative d'entrée dans certains pays".