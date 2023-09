Les armements de chalutiers bretons alertent : le gasoil trop cher risque de les faire disparaître

Y aura-t-il du poisson français sur les étals cet automne ? La question se pose car face à l'augmentation du prix du gasoil, autour de 90 centimes le litre, les armements de chalutiers bretons décrivent une situation intenable.

Jusqu'à 50% du chiffre d'affaires part dans le gasoil

L'aide de l'État de 20 centimes par litre doit s'arrêter d'ici à un mois. Les plus gros armements ne la touche déjà plus depuis des mois. Et qu'elle soit prolongée ou non, les 237 chalutiers représentés ce vendredi lors d'une réunion du groupe "Les Pêcheurs de Bretagne" assurent que cela ne suffira pas.

"Aujourd'hui, lorsqu'un chalutier hauturier part 14 jours en mer, la première semaine ne sert qu'à payer le gasoil", résume Ludovic Le Lay de l'armement Hent Ar Bugale à Loctudy. Les pêcheurs demandent notamment un nouveau rehaussement du plafond des minimis, fixé à 330 000€.

Des armements au bord de la faillite

Environ 1 000 marins travaillent sur les chalutiers dans la région, "certains ont vu leur salaire baisser de 400 ou 500 euros à cause de cette situation", poursuit Ludovic Le Lay qui espère des gestes forts du secrétaire d'Etat à la mer, Hervé Berville lors des Assises de la pêche et des produits de la mer à Nice, les 21 et 22 septembre.

Des armateurs au bord de la faillite, c'est déjà le cas, "combien sont dans le rouge ou demandent des reports à leurs banques" demande Stéphane Pochic de l'armement éponyme à Loctudy. Avec sa flotte de neuf chalutiers, il pratique une pêche côtière, moins gourmande en gasoil. Mais cela ne suffit pas : "On a dépassé le seuil de rentabilité depuis longtemps, même avec l'aide de 20 centimes, la flambée du prix du gasoil nous a pris à la gorge comme je n'ai jamais vu depuis 40 ans". Il dit avoir un mois de visibilité devant lui, pas davantage.

Un nouveau plan de sortie de flotte demandé

Ajoutez à cela des charges de matériel qui ont bondi de 30% environ et un prix du poisson anormalement bas, autour de 3,16€ le kilo, vous obtenez un "effet ciseau" qui est en train d'étrangler les entreprises.

Les professionnels dénoncent aussi les promesses non tenues du secrétaire d'État à la mer qui avait annoncé il y a un an 100 millions d'euros à la filière en mettant à contribution la grande distribution : "On n'en a pas vu un centime" enragent-ils.

Les entreprises demandent donc un plan beaucoup plus ambitieux qu'un simple report de l'aide. À défaut, elles réclament un nouveau plan de sortie de flotte (PAI) pour permettre aux pêcheurs de partir dignement.