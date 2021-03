Les arrêtés anti-pesticides dans huit communes franc-comtoises annulés par le tribunal administratif

Ce sont les préfets des différents départements franc-comtois concernés qui ont porté l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon. Leur objectif: obtenir l'annulation des arrêtés anti-pesticides pris entre mai 2019 et novembre 2019 par les maires de huit communes de Franche-Comté, à Audincourt, Mandeure, Devecey, Boussières, Nans-sous-Ste-Anne et Saint-Julien-les-Montbéliard dans le Doubs, Delle dans le Territoire de Belfort et les Coteaux-du-Lison dans le Jura.

Le tribunal donne raison aux préfets

L'affaire a été jugée le 23 février dernier par le tribunal administratif, qui a donc rendu son délibéré ce mardi. Les juges n'ont pas été sensibles aux arguments des maires qui expliquaient avoir pris ces arrêtés pour palier "la carence de l'État face à l'urgence de la situation sanitaire et environnementale". Le tribunal a donné raison aux représentants de l'Etat et les huit arrêtés sont annulés.