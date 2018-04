Hœrdt, France

Elle était arrivée dès fin mars, lors de la saison 2017. L'asperge d'Alsace version 2018 n'aura pas réservé de surprise : comme à son habitude, elle est apparue sur nos étals aux alentours de Pâques. À la ferme Dollinger, à Hoerdt (Bas-Rhin), les clients se pressent devant les stands, pour un prix variant pour l'instant de 8 à 12 euros le kilo. "Les asperges sont plus grosses cette année", commente le producteur, Emmanuel Dollinger, en déchargeant son camion.

Asperges à la ferme Dollinger, à Hoerdt, le 13 avril 2018 © Radio France - Aude Raso

Des asperges plus grosses

Emmanuel Dollinger nous emmène sur ses parcelles, dix hectares de culture où s'activent les cueilleurs. Il lui suffit de crever le plastique, et d'extraire de terre les asperges avec sa gouge, pour dénicher quelques beaux spécimens : "Celle-ci est magnifique, commente l'agriculteur. Cet hiver, nous avons eu deux-trois semaines de températures très basses. Cela a permis à l'asperge d'aller en dormance. Cela peut être une explication à ce _calibre important_."

Je l'ai vérifié sur ma calibreuse : par rapport à l'année dernière, on gagne de 5 à 10 grammes par asperge en poids moyen.

La récolte de l'asperge d'Alsace bat son plein à la ferme Dollinger à Hoerdt pic.twitter.com/XdgzkE5iDg — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) April 13, 2018

Ce beau calibre est une bonne nouvelle pour les producteurs, comme pour le consommateur. "Plus les asperges sont grosses, meilleures elles sont. Il y a plus de chair, il y a plus à manger", conclut Emmanuel Dollinger. Le producteur de Hoerdt va poursuivre la récolte jusqu'à mi-juin... en croisant les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous. Plus il fera beau, plus il y aura d'asperges, et moins elles seront chères. L'Alsace compte 225 producteurs d'asperges, pour une production annuelle tournant autour des 2.000 tonnes.