Les asperges des Landes en bonne voie pour obtenir le Label rouge

C'est ce qui s'appelle un dossier au long cours. Le Label rouge pour les asperges des Landes ? Cela fait près de sept ans que les professionnels y travaillent dans le département. Considérablement freiné par le Covid, celui-ci a connu une accélération ces derniers mois. Le plus gros de l'instruction est fait, c'est l'Inao (Institut national de l'origine et de la qualité) qui gère la délivrance de ce label. La présidente de la Chambre de l'agriculture des Landes espère pouvoir en faire l'annonce, en grande pompe, dans un an, en 2024, le 1er mai, jour... De la fête de l'asperge.

Une incidence sur les prix

Les asperges des Landes sont déjà reconnues IGP (Indication géographique protégée), depuis 2005. "Le Label rouge, c'est un plus, le cahier des charges est plus pointu, développe Marie-Hélène Cazaubon. Toutes les parcelles IGP ne seront pas Label rouge". Chaque année, ces asperges sont commercialisées dès la fin février. "Bien avant les autres zones de production, complète la présidente. Ce label nous permettra de nous distinguer sur les étalages."

Forcément, le prix devrait augmenter. Marie-Hélène Cazaubon le justifie : "Quand on s'engage dans des démarches qualitatives à ce niveau-là, bien sûr qu'il y a un prix supplémentaire. Il n'est pas exagéré, le cahier des charges est très strict, c'est la juste reconnaissance de tout le travail qu'il y a derrière."

Ce serait le 5e Label rouge dans les Landes

Voilà qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la belle histoire qu'entretiennent les Landes avec le Label rouge. Le département en compte déjà quatre, le kiwi de l'Adour, le canard fermier, le bœuf de Chalosse, et les volailles fermières. Ce dernier, d'ailleurs le tout premier Label rouge de France, décroché en... 1965. De quoi rendre fière Marie-Hélène Cazaubon : "On a bâti notre agriculture là-dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes l'un des rares départements à pouvoir aligner autant de productions sous signe officiel de qualité. Chez nous, la moitié des producteurs sont engagés dans une démarche de qualité". La présidente se dit confiante. Il n'y a plus qu'à attendre. Encore un petit peu.