La météo pourrie de l'hiver et de ce début de printemps perturbe la pousse des asperges dans les Landes. Trop de pluie, pas assez de soleil, des températures basses retardent les travaux nécessaires à la culture du légume et décalent la période de production.

Saint-Martin-d'Oney, France

La récolte des asperges devrait battre son plein en ce début avril dans les Landes. Pourtant, trente à quarante hectares des parcelles ne sont pas encore buttées : les tracteurs n'ont pas pu passer pour former ces longues buttes de terre de 40 centimètres de hauteur dans lesquelles poussent les asperges car les champs étaient gorgés d'eau. Normalement, les 5000 hectares d'asperges répertoriés dans les Landes sont buttés au plus tard fin janvier. Il y a donc plus de deux mois de retard par endroits.

Les asparagiculteurs landais ont en moyenne récolter deux fois mois d'asperges que d'ordinaire en ce début avril selon leur syndicat. La production des asperges va être décalée cette année dans les Landes pour s'étendre jusqu'au mois de juin selon David Ducourneau. Il y aura donc pratiquement quinze jours de production de plus prédit le président du syndicat des producteurs d'asperges des Landes.

"On vient de passer Pâques, tout le monde devrait être en pleine saison, ce n'est pas le cas" David Ducourneau, président du syndicat des producteurs d'asperges des Landes

Le président du syndicat des producteurs d'asperges des Landes prévoit une perte de rendement cette année, surtout sur la fin de saison, fin mai, début juin où les températures sont trop lourdes pour le légume. L'asperge pousse bien, autrement dit de huit à dix centimètres par jour, quand il fait entre 18 et 20 degrés. Elle n'aime pas la pluie.

Les producteurs d'asperges des Landes craignent aussi que toutes les régions productrices en France se retrouvent à vendre leurs productions en même temps, ce qui fera baisser les prix. Un kilo d'asperge se vend entre 8 et 10€ en ce début avril dans les Landes, contre cinq à six euros le kilo en pleine saison et quand le légume est présent en masse sur les étals.

Dans les Landes, premier département producteur d'asperges en France, il y a 80 asparagiculteurs pour une production d'environ 5000 tonnes par an.