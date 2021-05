Agriculture en Sarthe : les averses du mois de mai ne combleront pas la sécheresse enregistrée début 2021

Les chutes de pluie du mois de mai ne vont pas combler la sécheresse de ce début d'année 2021 en Sarthe et des deux dernières années. Il manque encore plusieurs millimètres de précipitations. Et surtout, la pluie qui arrive maintenant tombe presque trop tard pour sauver les cultures selon la chambre d'agriculture de la Sarthe.

La sécheresse enregistrée en début d'année et le manque d'eau de mars et d'avril est quasiment irréversible. Il y aura des conséquences sur les cultures et notamment pour nourrir les bovins cet été. Et si on fait le bilan sur les dix dernières années, il pleut autant mais moins bien. Du coup, il faudrait aménager des bassins de rétention d'eau.

Photo aérienne de la Sarthe © Maxppp - Christian Watier

Les pluies du mois de mai devraient limiter la casse sur certaines cultures mais ça ne comblera pas la sécheresse enregistrée dans les sols de la Sarthe en ce début d'année 2021 ni les deux années de sécheresse. Il y aura d'ors et déjà des problèmes pour alimenter les bovins pour cet été selon la chambre d'agriculture de la Sarthe. Il y aura un manque d'herbe et les stocks étaient déjà très faibles dans certaines exploitations.

Autant de pluie mais pas au bon moment de l'année

selon Eric Loyau, le responsable des questions de l'eau à la chambre d'agriculture de la Sarthe.

Et si on regarde les courbes sur les dix dernières années, il pleut quasiment autant voire plus chaque année en Sarthe mais dans des périodes différentes. Il y a de plus en plus de périodes intenses de précipitations en Sarthe et beaucoup moins régulières. Les pluies arrivent aussi souvent plus tard dans l'année et ne sont pas absorbées de la même manière sur les terres. Du coup, la chambre d'agriculture de la Sarthe travaille pour faire des réserves de substitution comme des bassins de rétention. Des réserves d'eau qui pourraient servir aux agriculteurs et aussi aux pompiers en cas d'incendie l'été ou en cas de crues l'hiver. Des installations qui s'inscrivent dans des projets de territoire. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec les collectivités.

