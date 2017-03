Les baudets du Poitou ont toujours autant la cote au salon de l'agriculture

Le salon de l'agriculture fête les 20 ans de l'âne, cette année. Celui qui remporte tous les suffrages auprès du public c'est le baudet du Poitou. Impossible de passer à coté de cet animal massif aux longs poils en rasta.

Les mains de Johanne, 6 ans , n'ont pas pu résister à la tentation de le caresser. "C'est comme un doudou mais en plus grand !", s'exclame la petite fille. Les longs poils de Dana des Gibaudières, élevée en Deux-Sèvres, lui cachent à demi-les yeux. Elle mange tranquillement son foin sans réagir aux commentaires fait sur son poil. "On dirait de la laine, non ? Moi ça me fait penser à de la laine". Son petit côté rustique rappelle des souvenirs à certains. "C'est l'âne de Martine !", raconte une visiteuse venue de Picardie. " Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petite, il y avait une dame qui montait toujours à dos d'âne", se remémore une autre dame.

Le poil en rasta de Dana interpelle les visiteurs. © Radio France - Mélanie Barbotin

Utilisé dans les activités touristiques

Le baudet du Poitou, très affectueux, est un animal souvent utilisé dans le tourisme, pour transporter des enfants par exemple. Il peut porter de lourdes charges. Diabolo d'Oléron, le compère de Dana au salon, travaille l'été sur l'île charentaise. Sur les plages il ramasse les déchets et remplace ainsi l'utilisation d'un tracteur, moins respectueux de l'environnement.

700 spécimens dans le monde

Pourtant l'animal est menacé de disparition. Il ne reste que 700 spécimens dans le monde, les deux-tiers vivent dans l'ex-région Poitou-Charentes et en Vendée. En 2016, les naissances ont encore été moins nombreuses que les années passées. Seulement 125 baudets sont nés, ils étaient quasiment le double en 2008.