Les betteraviers de l'Eure ne veulent pas qu'on se sucre sur leur dos

Des producteurs de betteraves de l'Eure se sont réunis ce vendredi devant la sucrerie Saint-Louis à Étrépagny. À l'appel des syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs, ils demandent que leur production soit achetée au juste prix et demande des engagements concrets de la part de l'industriel.

Étrépagny, France

Le cours du sucre est au plus bas, les producteurs de betteraves de l'Eure le reconnaissent, la conjoncture sucrière est difficile, mais, disent-ils, " cela ne doit pas être un prétexte pour prendre les planteurs en otage !" Après l’annonce de fermetures d’usines, notamment celle de Cagny dans le Calvados, ils se sont rassemblés à l'heure du déjeuner ce vendredi devant la sucrerie Saint-Louis d'Étrépagny à l'appel de deux syndicats, la FDSEA de l’Eure et Jeunes Agriculteurs de l’Eure. Ils attendent des engagements concrets de Saint Louis Sucre en faveur des producteurs : "la révision du prix de campagne 2018 et un nouveau complément de prix", explique Amaury Levesque, de la FDSEA 27, lui-même producteur de betteraves dans le Vexin normand. Ce complément de prix, c'est vraiment l'urgence, car les trésoreries sont au plus bas."Il est tout à fait possible de payer la betterave à un juste, un prix correct, malgré la morosité du marché", estime pour sa part Alexandre Quillet, le président de la CGB 27, la Confédération Générale des planteurs de Betteraves.

La betterave achetée en dessous du coût de production

En 2018, une tonne de betteraves était achetée 15,9 € chez certains planteurs, pas tous, car parfois, la pulpe n'est pas incluse. Pour 2019, Saint Louis Sucre a accepté fin mars de faire un effort en achetant la tonne un euro de plus mais pour les 1000 planteurs à travailler pour Saint Louis à Étrépagny, on est loin du compte. Ils estiment le coût moyen de production à 20 euros la tonne. Les deux syndicats demandent donc un nouvel effort de Saint Louis de cinq euros la tonne, car selon eux, la viabilité économique d'une betterave sucrière est à 23 € la tonne.

Sur les cinq groupes sucriers présents en France, Saint Louis est celui qui paie le plus mal" - Amaury Levesque, FDSEA 27

Pour le syndicalistes, les producteurs eurois n'ont pas vraiment le choix, Saint Louis, filiale de l'Allemand Südzucker, premier sucrier européen, est la seule sucrerie du département.

Quel avenir pour la filière sucrière dans l'Eure ?

Si un complément de prix n'est pas obtenu, les agriculteurs s'inquiètent sur l'avenir de la filière dans le département : "si on ne fait plus de betteraves" assène Amaury Levesque, "on fait quoi à la place ? Soit du maïs grain, soit du lin textile, soit des pommes de terre" ce qui pourrait engendrer un dérèglement des cultures. Des discussions sont programmées la semaine prochaine entre les agriculteurs et l’industriel.