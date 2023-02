Les betteraviers du Nord-Pas-de-Calais réclament des "solutions" après l'interdiction des néonicotinoïdes

Un bus est parti tôt ce mercredi du Nord et un autre du Pas-de-Calais, direction Paris. Des agriculteurs manifestent aujourd'hui dans la capitale pour défendre la "souveraineté agricole" de la France après, notamment, la décision de ne pas renouveler la dérogation qui permettait aux producteurs de betteraves d'utiliser des insecticides néonicotinoïdes pour protéger leur semence .

"Importer du sucre"

"C'est vraiment l'annonce de trop", réagit ce mercredi Jean-Pierre Clipet, éleveur et producteur à Serques, près de Saint-Omer, et secrétaire général de la FDSEA du Pas-de-Calais.

"Au-delà des indemnisations, ce qu'il nous faut ce sont des solutions techniques, poursuit l'agriculteur. Comment continuer à faire de la betterave aujourd'hui ? Il y a des pucerons, parfois vecteurs de maladie, et la dérogation devait laisser le temps à la science, justement, de nous trouver des solutions que nous n'avons pas aujourd'hui. Le risque c'est que petit à petit nous n'ayons plus de betterave chez nous et que l'on importe du sucre de l'extérieur."

"On ne peut pas accepter que l'on nous empêche de produire convenablement parce que nous, on ne rougit pas de nos produits, explique encore Jean-Pierre Clipet, invité ce mercredi de France Bleu Nord. On nous donne des interdictions, des réglementations à respecter pour les produits que l'on apporte, dans certains cas, on peut l'entendre. Mais si dans un même temps, on accepte des importations d'autres pays voisins ou un peu plus éloignés, avec des méthodes qui sont interdites chez nous, ce n'est pas acceptable."