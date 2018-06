Isère, France

C'est le dernier né d'une liste de label territoriaux qui s'allonge d'année en année. La marque A IsHere a été officiellement inaugurée dans les jardins de la préfecture ce mercredi. Ce nouveau label est une déclinaison de la marque "Alpes IsHere", qui fait la promotion du département.

Le logo a pour l'instant été attribué à 20 producteurs isérois dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. Ils font du fromage, du pain, du miel, des noix... Le label assure 3 choses :

la production a été réalisée en Isère

le produit est de qualité

le producteur a été rémunéré correctement

Tout le monde est gagnant

Tout le monde est gagnant : pour les consommateurs qui veulent manger isérois, c'est plus simple de s'y retrouver. Les producteurs sont rémunérés correctement, leur travail est valorisé et la marque Alpes IsHere devient un peu plus synonyme de qualité.