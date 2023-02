"Les bons vins se vendent toujours" : au salon Vinexpo à Paris, les professionnels bordelais loin de la crise

3 400 exposants répartis sur 31 000 mètres carrés. Wine Paris & Vinexpo, plus grand salon du vin en France, s'est ouvert ce 13 février pour deux jours Porte de Versailles à Paris. La deuxième édition d'affilée dans la capitale, alors que le salon s'est tenu à Bordeaux jusqu'en 2019. Et c'est bien dans un contexte de crise, surtout à Bordeaux, que s'est ouverte cette édition, après deux manifestations des viticulteurs bordelais en deux mois , pour demander des primes à l'arrachage face à la surproduction de vin. Logique, dans un vignoble rouge à 85% et dont les ventes ont chuté de 15% en 2022.

"Bordeaux, c'est toujours la première appellation en France"

Sauf que dans le hall 6 du Parc des Expositions parisien, de crise, il n'en est pas question. "On ne m'a posé aucune question", raconte Maria de Wale, directrice commerciale chez le négociant Bertrand Ravache à Saint-Émilion, tout en raccompagnant Xiao, un importateur chinois venu goûter ses vins. Lui trouve que "Bordeaux, c'est toujours la première appellation en France". Elle signale quand même les efforts qui ont dû être faits pour s'adapter aux nouvelles consommations. "On se remet en question. On travaille des profils de vins encore plus sur le fruit, pour montrer que Bordeaux est un terroir moderne, à l'écoute des nouvelles consommations".

Un stand bordelais du salon Vinexpo 2023. © Radio France - Thomas Coignac

De l'autre côté de l'allée (et du globe), c'est un professionnel norvégien (où la vente d'alcool est un monopole d'État), qui goûte les vins de chez Corlianges. "Le 2022 est incroyable, et les 2019 sont aussi prometteurs, donc je pense que Bordeaux est en bonne position et qu'il va dans la bonne direction".

Alors, comment expliquer cette différence de perception entre les allées de Vinexpo et les manifestants du vignoble? Au-delà du "les bons vins se vendent toujours" lancé par une exposante, "le contexte compliqué, ce n'est pas ici qu'il se ressent", explique Camille Giai, du château Roquefort, dans l'Entre-deux-Mers. "Nous nous sommes bien organisés commercialement, nous avons des réseaux pour distribuer nos vins. La vraie souffrance, elle est plutôt du côté des producteurs de raisin qui vendent en vrac", juge-t-il.

Le salon Vinexpo 2023. © Radio France - Thomas Coignac

Et pour eux, ou en tout cas, ceux qui continuent de demander un "plan social" pour la viticulture, pas d'avancée majeure attendue d'ici à mercredi soir et la fin du salon. "On est en train d'affiner un certain nombre de dispositifs, y compris dans l'arrachage", a dit ce lundi le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, présent à Vinexpo. Avancées attendues au même endroit, mais dans un peu moins de deux semaines, au Salon de l'Agriculture, qui débute le 25 février.