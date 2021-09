Les cageots de cèpes se vendent sur les marchés du Sud de la Dordogne

Cèpes au Sud, et rien au Nord ! Les champignons se trouvent en plus grande quantité dans le Sud de la Dordogne. Les marchés de Mussidan et Saint Saud la Coussière n'ont pas encore ouvert, pas assez de cèpes!

Les cèpes sont là, mais surtout dans le Sud du Département. A Monpazier ces derniers jours, ce sont pas moins de 800 kilos de cèpes par jour qui ont été négociés sous la Halle. Le marché devrait se tenir jusqu'à mercredi au moins à partir de 13h30. A chaque fois, une quarantaine d'apporteurs s'installent place des Cornières, venus des environs de la commune, mais aussi des départements voisins, le Lot et le Lot et Garonne. A Villefranche du Périgord, il n'y a pas encore assez de cèpes pour ouvrir le marché. Une centaine de kilos pas plus ont été apportés par une vingtaine de propriétaires ces jours derniers. Ils se sont négociés en vente libre sous la halle dès 14 heures. Le marché officiel pourrait démarrer ce mardi. Enfin a Mussidan et Saint Saud la Coussière, il n y a pas assez de champignons pour ouvrir les marchés ces jours-ci.