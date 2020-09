Les candidats aux sénatoriales ne répondent pas à l'invitation des JA et de la FDSEA 23

Colère et déception chez les Jeunes agriculteurs et la FDSEA de la Creuse. Ils avaient invité tous les candidats creusois aux élections sénatoriales sur une exploitation à Lizières : aucun ne s'est déplacé.

Pour les représentants syndicaux, le coup est rude. Ils avaient proposé à tous les candidats creusois aux sénatoriales de venir ce lundi midi sur une exploitation d'élevage à Lizières, près de la Souterraine. L'objectif était de discuter du projet de référendum d'initiative populaire sur les animaux. Mais aucun candidat n'a répondu présent, ce qui met Mickaël Magnier, le président des JA dans une colère froide :

"Est-ce que ces gens-là méritent d'être nos sénateurs alors qu'ils sont complètement déconnecté de ce qu'il se passe sur le terrain ? Donc oui, de la colère, mais aussi énormément de déception de se rendre compte que plus rien ne compte pour eux. Aujourd'hui si c'est juste pour avoir le salaire et une place chaude au Sénat fallait nous le dire avant. Je pense que l'ensemble des maires doit se poser la question : est-ce qu'il faut donner un vote à des gens qui n'en ont rien à foutre de notre département ? Des gens qui ne croit pas à notre patrimoine, à notre territoire. Je ne crois pas qu'ils aient leurs places à nous représenter".

Même son de cloche du côté de Christian Arvis, le président de la FDSEA 23 :

"La question que je me pose c'est : est-ce que ces gens-là portent un intérêt aux Creusois ? C'est quand même assez grave parce que derrière cette invitation, y a toute une profession : le monde agricole. Un agriculteur c'est quand même 7 emplois induits. On parle quand même d'une grande partie de l'économie du département. Et ces gens-là, qui sont candidats aux sénatoriales, ne se déplacent même pas pour nous écouter et discuter."

Qu'est-ce qu'ils vont remonter à Paris à part du vent ?

Aurélien Desforges, secrétaire général des JA estime lui que ce rendez-vous manqué augure mal du futur :

"Aujourd'hui on pense que c'est quand même un manque de considération. Ne pas venir à la rencontre des jeunes agriculteurs c'est quand même triste parce qu'on porte l'avenir de ce département. Quel avenir ils veulent ? Et au-delà de ça, un élu tel qu'un sénateur, il est là pour prendre la température sur le terrain et la remonter à Paris. S'ils viennent pas, qu'est-ce-qu'ils vont remonter à Paris à part du vent ?"

Les agriculteurs sont moins durs envers les trois candidats qui ont prévenu qu'ils ne pourraient pas venir : Laurent Daulny, Patrice Morançais et Eric Jeansannetas. Les autres n'ont pas donné signe de vie.

Les JA et la FDSEA sont vent debout contre le projet de RIP sur les animaux car ils estiment notamment que derrière ce projet se cache la volonté de plusieurs associations animalistes de mettre fin à l'élevage en France.