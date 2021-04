Les cantines scolaires ferment, ces éleveurs Sarthois se retrouvent avec 150 kilos de bœuf à vendre

"Avis aux amateurs de bonne viande, race limousine née et élevée chez nous à la ferme" : ce message, posté sur Facebook, c'est Martine Jardin qui l'a publié jeudi, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Cette éleveuse, qui travaille avec son mari Pierre, fournit habituellement les cantines scolaires des alentours : "Je livre les primaires et les collèges de Loué, Sillé-le-Guillaume, Conlie, Malicorne, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe... Ça fait une carcasse par semaine pour les écoles." Une carcasse, soit entre 180 et 250 kg de bœuf.

"J'ai eu beaucoup de réponses"

Mais voilà : avec la fermeture des cantines, le GAEC des Délices de Beauregard s'est retrouvé avec tout ce stock sur les bras. "J'étais embêtée : quand l'annonce du président est tombée, j'avais un bovin déjà abattu, puisqu'on fait maturer la viande 14 jours avant de la livrer." Pour ne pas être obligée de jeter ou de congeler, elle lance alors cet appel sur Facebook.

"J'ai lancé ce petit appel pour ceux qui seraient intéressés, pour des caissettes de cinq ou dix kilos avec plusieurs assortiments de viande." Côte, steak, bavette, entrecôte, rôti, saucisses... L'opération est alléchante : "J'ai eu beaucoup de réponses. Des gens intéressés et qui veulent être solidaires - je les remercie, d'ailleurs !" A tel point qu'elle pense réussir à tout vendre, soit en vente directe à la ferme, soit sur les marchés. Ce n'était pourtant pas gagné : 150 kilos de viande, ça représente environ 1500 steaks hachés !

Les éleveurs toujours victimes de la hausse des prix

Une autre bête, abattue mardi, sera disponible dans deux semaines à la vente. Les autres bovins qui devaient être abattus dans les prochaines semaines pourront profiter encore un peu de leur pâture : "On va les garder un peu plus longtemps. Elles sont mieux à rester chez nous que d'être abattues sans pouvoir être vendues." Le problème, c'est que cela n'est pas gratuit. Il faut continuer à nourrir ces bêtes pour qu'elles restent à leur poids de forme. "Ça coûte à nourrir, parce que le prix de l'aliment est très élevé", explique Pierre Jardin. "C'est à cause de la sécheresse de 2020. Quatre mois de sec, de juin à septembre. Ça a provoqué d'énormes augmentations de prix. La graine de lin entière pure est à plus de 400 euros, alors que c'était à peine 310 euros avant." Alors que le prix de vente de la viande, lui, est loin d'avoir subi la même augmentation.

Martine et Pierre Jardin, du GAEC de Beauregard © Radio France - Lisa Guyenne

► Contacté, le Département indique que, comme les Délices de Beauregard, 53 producteurs locaux travaillent avec des collèges sarthois. Pour éviter de gâcher des aliments, les chefs de cuisine ont été autorisés à congeler certains produits. Par ailleurs, la Chambre d'agriculture se tient à disposition des producteurs qui seraient en difficulté, "afin de retrouver des marchés de substitution", précise le Département.