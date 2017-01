Les cartes de pêche désormais dématérialisées en Sarthe

Depuis le 14 décembre, les cartes de pêches sont dématérialisées en Sarthe. Les 22 000 pêcheurs du département vont devoir se mettre à l'ère du numérique.

Les cartes de pêche sont désormais dématérialisées en Sarthe. Concrètement, la carte cartonnée et colorée est remplacée par une feuille A4 équipée d'un QR Code, qui permettra aux autorités de contrôler l’appartenance des cartes de pêche. Deux moyens de se la procurer : soit seul directement en ligne sur le site cartedepeche.fr, soit chez les quelques 147 dépositaires Sarthois. Cette annonce a affolé nombre de pêcheurs en Sarthe, mais la fédération a tout fait pour rendre cette démarche simple pour les utilisateurs.

Les dépositaires à l’heure du net

La fédé a fait le tour des dépositaires en Sarthe afin de les former, et éventuellement les équiper en connexions internet et en imprimantes. Ainsi les pêcheurs n'ont pas besoin d'avoir internet chez eux. Ils pourront se rendre chez leurs dépositaires habituels (magasins de pêche, commerces, mairies, restaurants) afin de se voir remettre le précieux sésame. Les différentes formules, tout comme les tarifs, restent inchangés.

Economie et écologie

Une mauvaise nouvelle pour les collectionneurs, mais cela permettra en revanche de nombreuses économies, en monnaie comme en papier. En effet, sur le plan national, près de 100 000 cartes étaient jusqu'à présent jetées chaque année. C'est également un moyen plus efficace de récolter et de diffuser l’information auprès des pêcheurs acceptant de communiquer leurs adresses mail. Ainsi la fédération sarthoise de pêche pourra facilement prévenir les pêcheurs des évolutions de la législation, de l'abaissement des lignes d'eau ou de la tenue de différentes manifestations dans le département.