Les cépages de Clairette de Die en partie touchés par le gel historique de la semaine dernière

Les viticulteurs producteurs de Clairette de Die évaluent les dégâts causés par le gel historique du début du mois d'avril. Les cépages du bas de la vallée, vers Aouste-sur-Sye ou Saillans sont les plus touchés, ils étaient plus avancés. Les cépages de plus haute altitude ont mieux résisté.

Les viticulteurs drômois font les comptes, après l'épisode de gel historique qui a touché la France la semaine dernière, au début du mois d'avril. Dans le sud de la Drôme, les cépages de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Clairette de Die n'ont pas entièrement été détruits par le gel, mais quelques pertes sont à déplorer. Les cépages d'altitude, sur le Diois, s'en sortent le mieux : vers Châtillon-en-Diois ou Vercheny, les vignes avaient toujours leurs bourgeons d'hiver, plutôt résistants au froid.

Les cépages les plus bas, dans la vallée de la Gervane, vers Aouste-sur-Sye ou Saillans, ont été plus touchés : les variétés les plus précoces avaient déjà perdu leurs bourgeons d'hiver et les feuilles étaient sorties. "Le Muscat est le cépage le plus précoce de l'appellation Clairette de Die, c'est aussi le plus touché par le gel : entre 30 et 50%. Le cépage Clairette est un peu plus tardif, on a 10 à 20% de pertes", estime Fabien Lombard, propriétaire du domaine Peylong, à Suze et viticulteur depuis plus de 20 ans.

Fabien Lombard et sa chienne Mona devant ses vignes de Muscat © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les pertes chez Fabien Lombard ne vont pas au-delà de 50%, et il a du stock, donc il pourra s'en sortir. Mais il note que le phénomène de gel tardif, au printemps, est de plus en plus fréquent : "Chaque année je fais une déclaration de gel, donc ça veut dire que chaque année y une parcelle ou un bout de parcelle qui est impacté. Souvent il n'y a pas d'indemnisation parce que la perte est inférieure à 10 ou 20% donc on est dans les franchises des assurances" explique-t-il.

Fabien Lombard explique aussi que chez les viticulteurs, le système des calamités n'est pas adapté parce qu'il ne fonctionne que sur les très jeunes ceps de vigne. La Clairette de Die étant une AOC, il n'est pas possible de changer de variété. Quant aux moyens de lutte contre le gel, comme les chaufferettes, ce n'est pas rentable, estime le viticulteur.

"Nous, les viticulteurs, ont est prêts, on a des bouteilles en cave"

Il fait donc partie d'une coopérative, "parce que l'union fait la force, alors on fait front ensemble", explique-t-il. "Nous, les viticulteurs, on est prêts, on a des bouteilles en cave, on peut voir venir", souligne Fabien Lombard, qui attend avec impatience que les occasions festives de boire de la Clairette reprennent, avec la fin de la crise sanitaire. C'est finalement le Covid, plus que le gel, cette année, qui a eu le plus d'impact sur le chiffre d'affaire des producteurs de Clairette.

Les 300 viticulteurs habilités à produire de la Clairette de Die que compte la coopérative génèrent un chiffre d'affaire total d'un peu moins de 50 millions d'euros, lors des années normales. "C'est un secteur important pour cette vallée dynamique du sud Drôme."