Les cèpes : coup de boost à l'économie de la montagne ardéchoise

Les ramasseurs défilent chez Daniel Breysse, un des collecteurs de cèpes de la montagne ardéchoise installé à Villeneuve sur la commune de Lachapelle-Graillouse. Daniel Breysse entasse les cagettes. On lui apporte 10 kilogrammes, 5 kilogrammes parfois plus. Il va ensuite trier les cèpes, les catégoriser : premier choix, deuxième choix et les revendre à des restaurateurs, des primeurs ou des particuliers.

Les cèpes sont arrivés il y a quelques jours

Un été très chaud et puis les premières pluies au 15 août ont déclenché le début de la saison. Les sous-bois se couvrent de cèpes. Le champignon apprécie tout particulièrement la grêle. Les grêlons tapissent le sol puis fondent lentement et imbibent la terre jusqu'au mycélium.

Une véritable économie

Daniel Breysse achète actuellement les cèpes de premier choix entre 6 et 12 € le kilo aux ramasseurs. Les prix peuvent ainsi varier en fonction de la qualité du champignon et de la demande. Michèle est une ramasseuse très assidue. Tous les jours quand la météo le permet elle parcourt les sous-bois et apporte sa récolte à Daniel.

Les bonnes saisons, il m'arrive de gagner jusqu'à 1500 €. Michèle, ramasseuse de cèpes.

Les acheteurs aussi sont au rendez-vous : Annie et Robert, un couple de Vallon-Pont-d'Arc, montent régulièrement sur le plateau ardéchois pour faire leurs courses : moins cher et de bien meilleure qualité pour les fromages, la viande ou encore les cèpes en ce moment. Annie a acheté jeudi trois kilos et demi de cèpes. Elle ne mangera pas tout. Une bonne poêlée tout de suite puis elle met le reste sous vide et le congèle : elle ressort ses cèpes du congélateur pour Noël.

La mafia du cèpe ?

Mais Daniel Breysse ne décolère pas quand il voit des dizaines de voitures venues de départements parfois lointains garées sur le bas côté à l'orée des bois. Ils sont nombreux à venir cueillir des cèpes la plupart du temps pour eux-mêmes mais aussi pour revendre : une concurrence jugée déloyale. La réglementation indique qu'on a droit dans un forêt publique à ramasser pas plus de 5 kilos de champignons. Un ramassage interdit dans les forêts privées sauf à avoir l'accord du propriétaire.

Mais ce qui agace le plus Daniel ce sont les fourgons sur le bord de la route : des collecteurs sauvages qui achètent aux ramasseurs à la sortie du bois : ce qui est illégal. Il le dit clairement : il aimerait bien que les gendarmes soient un peu plus présents pour faire respecter la loi.