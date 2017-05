Les cerises traitées au diméthoate restent interdites en France

Pour la deuxième année, la France interdit l'entrée de cerises traitées au diméthoate, cet insecticide interdit depuis début 2016. Il s'agit de soutenir la production vauclusienne confrontée notamment à la concurrence espagnole.

Le diméthoate reste interdit en France, interdit d'utilisation par les producteurs de cerise et celles qui viennent notamment d'Espagne et des pays de l'Est où cet insecticide est autorisé. Ces fruits ne peuvent pas entrer sur le territoire français.

La France a fait usage d'une clause de sauvegarde nationale, après avoir demandé à la Commission européenne de "prendre des mesures d'urgence" pour empêcher la production et la vente de cerises traitées au diméthoate.