Les cerisiers de Fougerolles sont en fleurs mais les conditions de floraison ne sont pas "optimales"

Les cerisiers de Nicolas Lemercier sont en fleurs. Ils le resteront encore quelques jours. Sur certains d'entre eux, on voit naître déjà quelques cerises.

"C'est le bouquet de mai", décrit en souriant Nicolas Lemercier, producteur de cerises à Kirsch à Fougerolles. "Elles sont là mais un peu plus tard que les autres années à cause des températures. On a l'impression que le printemps a du mal à arriver", poursuit le producteur de cerises.

La crainte d'un épisode de gel

"Sur un bouquet comme celui-ci, seulement trois, quatre fleurs suffisent pour faire une production intéressante de cerises ", renchérit Nicolas Lemercier. Certains de ses 300 arbres peuvent produire jusqu'à 80 kilos de cerises. Il a une dizaine de variétés dans son verger.

Les 300 arbres du verger de Nicolas Lemercier sont en fleurs. © Radio France - Bradley de Souza

Dans son verger, Nicolas Lemercier constate quand même quelques dégâts liés au gel . "Les conditions ne sont pas optimales en ce moment pour la floraison. Le vent du nord n'apporte pas de chaleur. Normalement en quelques jours-là c'est fleuri", se désole le producteur de cerises.

Il faudrait quelques degrés de plus "pour que le nouaison se fasse correctement et que les feuilles arrivent et soient bien en végétation pour apporter de la nourriture aux petites cerises", explique Nicolas Lemercier. Une fois arrivées à maturité, les cerises seront récoltées aux alentours du 15 juin, puis transformées pour faire du Kirsch.