Les cerisiers du Loiret victimes du gel donneront peu de fruits cette année

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, France

"Il y a d'énormes dégâts" résume Jean-Noël Gidoin, le président du syndicat de la cerise en région Centre Val de Loire, arboriculteur à Saint Hilaire Saint Mesmin, est très pessimiste sur la récolte 2019. "C'est trop tôt pour vous dire de manière définitive, on va faire un tour complet des vergers dans les prochains jours, mais pour moi au moins les deux tiers de la production ont été gelés". Un coup dur pour la vingtaine de producteurs du syndicat, installés à Saint Hilaire et Olivet pour la plupart, le premier bassin producteur de cerises de la région.

Vous voyez encore des fleurs dans les vergers, mais en fait à l'intérieur le fruit est noir, il est gelé

Il faut dire que les nuits, lors de la première semaine des vacances scolaires, ont été particulièrement froides, et notamment celles du week-end passé : "on est descendus en-dessous de moins 3,5 degrés, plus ça allait plus ça descendait" témoigne Jean-Noël Gidoin, "au bout d'un moment on ne peut plus suivre, et dans les cerisiers, à part les bougies pour réchauffer les rangs, on ne peut pas faire grand chose. Là dans les vergers vous voyez encore des fleurs, mais à l'intérieur le fruit est noir, il est gelé, bientôt il va tomber, il n'y aura plus rien".

Peu de cerises issues de la production locale cette année

Difficile alors de trouver de la cerise de Saint Hilaire Saint Mesmin, le mois prochain au moment de la saison : "les producteurs qui vendent en direct vont être pénalisés, c'est sûr, dans les supermarchés, il y en aura vu qu'elle arrive de partout, mais à quel prix ça c'est la question... Et puis de la cerise locale, ça c'est sûr qu'on n'en trouvera pas beaucoup" résume Jean-Noël Gidoin.

Pourtant les producteurs ont tenté de protéger leurs vergers, en allumant des "bougies" au pied des rangs. Ce sont des bidons de parafine, capable de brûler pendant 10 heures, et qui permettent de réchauffer les pieds. C'est ce qu'a fait par exemple le fils de Jean-Noël, Nicolas Gidoin, qui lui est installé à Férolles, près de Jargeau, où il cultive 17 hectares de vergers, pommes, poires, cerises, et quelques abricotiers. "Sur les pommiers et les poiriers, nous avons utilisé notre système d'irrigation habituel, on asperge les arbres d'eau, avec le gel ça entoure l'arbre d'une couche de glace et un peu comme dans un igloo, ça maintient la chaleur à l'intérieur".

On utilise 400 bougies à l'hectare ça fait 400 euros de l'heure par hectare, alors si ça sauve la récolte tant mieux, mais ça coûte cher

Pour les cerises, Nicolas Gidoin pense aussi avoir limité les pertes, mais parle quand même d'une production gelée "peut-être à 50%". "En fait là où on a protégé, ça va, là où on ne l'a pas fait, c'est perdu". Un sauvetage gagné au prix de nombreux efforts, financiers d'abord : "on utilise à peu près 400 bougies à l'hectare, qui coûtent une dizaine d'euros chacune, donc ça fait 400 euros de l'heure. Alors si ça sauve la récolte tout va bien, mais c'est quand même un système qui coûte cher".

Les bougies installées par Nicolas Gidoin au pied de ses cerisiers © Radio France - Anne Oger

Deux nuits à moins 6 degrés et peu d'heures de sommeil

Nicolas Gidoin parle aussi des efforts physiques et des heures de sommeil sacrifiées : "lors des deux nuits les plus froides, ici on est descendus à moins 6 degrés, et c'étaient des gelées noires, c'est-à-dire des masses d'air froid qui viennent de partout, ça gèle par en-haut et par en-bas. On a commencé à allumer les bougies vers 23 heures et pour pouvoir enfin éteindre à 11 heures du matin, autant vous dire que c'est très fatigant". Nicolas Gidoin espère qu'il n'y aura plus de gelées, pour une raison simple : des bougies, il n'en a plus !