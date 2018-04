Pays Basque : la pluie pourrait menacer la prochaine récolte des cerises d'Itxassou

Par Nathalie Bagdassarian, France Bleu Pays Basque

Encore la pluie ! 27 jours de précipitations depuis le mois de mars au Pays Basque. C'est 2 fois plus que la moyenne. Ce n'est pas l'idéal pour les arbres fruitiers et encore moins pour les 6 000 cerisiers d'Itxassou et des alentours.