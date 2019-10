La récolte a déjà commencé dans certains coins de la Drôme et de l'Ardèche. Ces champignons seront sûrement sur les étales des marchés à partir de la semaine prochaine.

Les champignons drômois et ardéchois de retour les marchés ?

Valence, France

Sur les étales du marché de Valence ce samedi, on trouve des girolles, des cèpes, des chanterelles. Ces champignons proviennent d'Isère, d'Haute-Loire mais pas encore de Drôme et d'Ardèche !

Ça ne saurait tarder explique Bertrand, vendeur de champignons : "Avec les grosses pluies des derniers jours, ça commence à pousser un peu en Ardèche. On verra bien la semaine prochaine."

Conditions météo idéales

Les fortes chaleurs de l'été ont inquiété plus d'un cueilleur, comme Pierre un cuisinier qui part chasser le champignon dans le Nord de la Drôme : "Fin juin et août, je me suis dit que cela serait compliqué pour trouver des champignons cette année. Mais avec la pluie en ce moment, ça rattrape tout !"

Sur le marché, Bernard acquiesce : "Quand il pleut après un gros coup de chaleur et un temps sec, c'est ce qui a de mieux ! Notamment pour les cèpes. Moi je n'étais pas inquiet. Et j'ai bien fait !" sourit-il.

La récolte a déjà commencé et les champignons devraient donc se retrouver sur les étales dans les prochains jours.