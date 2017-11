Les chasseurs d'Ardèche priés de passer à la caisse

La fédération de chasse de l'Ardèche présente ce vendredi la note aux chasseurs. Les sangliers ont occasionné pour 526.000 € de dégâts entre le 1er juillet 2016 et le 30 Juin 2017.

La fédération de chasse de l'Ardèche va présenter ce vendredi soir aux chasseurs le coût des dégradations occasionnés par les sangliers. Une note de 526.248 € que les chasseurs devront se répartir. La fédération de chasse a décidé de prendre en charge son quota de 320.000 € plus et de façon exceptionnelle 100.000 € supplémentaires. Restent 106.000 € que devront se répartir les A.C.C.A, les associations communales de chasse agrées.

On ne pourra pas continuer à coup de 200.000 € chaque année prévient le président de la fédération de chasse de l'Ardèche Jacques Aurange.

Le président Aurange et son bureau doivent donc maintenant convaincre les chasseurs qu'il faut chasser plus de sangliers, plus longtemps. Certains jouent le jeu, d'autres pas. Certaines A.C.C.A arrêtent de chasser assez tôt dans la saison pour préserver la ressource. Un vieux réflexe qui date du temps où le gibier était rare. Ce n'est plus le cas. L'an passé, les chasseurs ont tués 22.000 sangliers.

Présenter la note aux chasseurs pour leur faire comprendre l'ampleur de la catastrophe

C'est la stratégie de la fédération de chasse qui entend bien faire comprendre aux chasseurs qu'on ne peut plus continuer comme ça. Si la hausse du financement des dégâts se poursuit, la fédération ne pourra plus payer et pourrait se retrouver en faillite comme c'est arrivé à d'autres fédérations en France.

Les agriculteurs sont excédés

Les agriculteurs sont prêts à en découdre, excédés par les dégâts qui aujourd'hui viennent s'ajouter aux soucis provoqués par la sécheresse. Ils demandent au préfet de recourir de façon massive au piégeage. Le piégeage est une technique qui consiste à attirer les sangliers dans un enclos ou dans une cage et de les tuer. Plus de trente sangliers ont ainsi été éliminés à Ucel cet automne. Mais pour les chasseurs le mot est tabou toujours persuadés que le gibier va finir par manquer.