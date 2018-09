Izier, France

« Ça fait 50 ans que j’ai mon permis de chasse et je n’ai jamais eu une chaleur pareille pour une ouverture », se désole Armand Seguin. A 11h00 ce dimanche il fait près de 26 degrés à Izier. Armand nous montre les champs du doigt : « normalement nous avons 15 centimètres de colza à cette période de l’année », aujourd’hui la terre vierge ressemble presque à du sable.

Même constat dans le bois, les branches craquent, le sol est friable, le petit ruisseau qui le traverse est parfaitement asséché. « Les animaux ne peuvent pas se nourrir, ils ne vont pas sortir tant qu’il n’y aura pas une goute de pluie ». Une analyse qui semble se vérifier, son équipe de dix fusils n’aura ramené aucune prise ce dimanche.

"C'est plus une balade pour promener les chiens qu'une partie de chasse". © Radio France - Lila Lefebvre

Difficile à faire dire à Armand que le réchauffement climatique est en cause « il n’y a plus de saisons, de là à parler de réchauffement climatique… » Difficile également de le faire réagir sur la polémique récente autour de la campagne de la Fédération Française de chasse présentant des chasseurs écolos : « L’écologie ça veut tout et rien dire, les chasseurs sont les vrais écolos, bien plus que les écologistes de bureau, nous passons notre temps dans la nature, ce sont les chasseurs qui entretiennent les chemins, nous donnons même à manger au gibier ! » Dans une haie, un abreuvoir et un distributeur de graines a été installé pour les oiseaux qui peinent à trouver leur bonheur dans les champs.

Nous ne tuons que trois faisans par an », Armand Seguin

« C’est plus une ballade de santé en réalité, s’adoucit Armand, nous nous promenons dans les bois, observons les animaux, sortons les chiens, nous tuons peu finalement, seulement trois faisans l'an dernier, et puis il nous arrive souvent de trouver des mauvaises surprises ». Dans ce petit bois, des riverains déposent des cadres de vélos, du gros œuvre, et même des produits chimiques, « nous reviendrons donc la semaine prochaine nettoyer tout ça ».

L’Office national de la chasse et de la Faune sauvage rappelle de son côté le rôle des chasseurs dans le maintien de la biodiversité. Des quotas leurs sont imposés chaque année, « des quotas à atteindre ! », appuie Armand Seguin, notamment pour les sangliers, car en cas de dégâts dans des cultures c’est aux fédération de chasse de régler la note. « Chaque année, nous avons du mal à atteindre nos quotas pour les chevreuil, beaucoup de chasseurs n’ont pas le cœur de les tirer ».