Les chasseurs de Dordogne installent des balisent GPS sur les tourterelles pour les localiser

Toutes les heures, jusqu'à la tombée de la nuit, Yann Dumas sort de sa cabane de chasse dans la forêt de la Double, à Saint-Aulaye-Puymangou. Il se dirige vers le premier piège installé sur le sol pour vérifier si une tourterelle des bois y est prisonnière. Le technicien à la Fédération des chasseurs de Dordogne débute le baguage des oiseaux pour mieux connaître leurs habitudes. Mais pour la première fois cette année, il installe aussi des balises GPS pour les localiser.

L'une des cages s'est refermée sur une tourterelle. "On récupère l'oiseau, on vérifie si elle a déjà été baguée puis on la ramène au camp", décrit Yann Dumas. Sur la longue table dans la cabane, il enchaîne les mesures, fait une prise de sang et explique comment installer la puce GPS : "On plaque la balise sur le dos, on passe le harnais en silicone de chaque côté des ailes et on fait un nœud".

"Une espèce en déclin"

Le technicien prévoit l'installation de cinq balises. Elles coûtent chacune 500 euros mais peuvent apporter, selon-lui, des informations cruciales. "On a des relevés journaliers des déplacements. Cela permet de savoir si les oiseaux vont loin, cibler leurs zones d'alimentation, de reproduction et même de trouver les nids pour baguer les poussins si on le souhaite", précise-t-il.

Des données d'autant plus importantes que "l'espèce est en déclin", insiste Yann Dumas qui point notamment les conséquences sur la faune de l'orage de grêle en juin dernier. "Si on détermine le problème, on pourra faire des aménagements pour favoriser la reproduction", ajoute celui qui veut "apporter sa contribution" à un plan national de gestion de la tourterelle des bois.

Un oiseau en Charente-Maritime

La balise, de six grammes, ne gêne pas l'oiseau, assure-t-il. Mais tourterelle doit au moins peser 150 grammes pour la supporter. "137, ce n'est pas assez !", annonce le technicien en regardant la balance posée devant lui. L'oiseau capturé aujourd'hui est très vite libéré et ne portera pas de balise, mais simplement une bague.

Les tourterelles doivent peser au moins 150 grammes pour supporter la balise GPS - Yann Dumas

Contrairement à une autre tourterelle capturée la semaine dernière. C'est la première à avoir été équipée de la balise. Yann peut la localiser sur son téléphone portable. Mais elle a déjà beaucoup voyagé, jusqu'en Charente-Maritime, à plus de 70 kilomètres... à vol d'oiseau. "Sur la carte on s'aperçoit qu'elle est dans une vigne près de l'autoroute A10", sourit le technicien. Mais plus l'animal est loin, plus les données sont rares. Yann va donc prendre la route de la Charente-Maritime avec l'espoir de retrouver la trace de la tourterelle.