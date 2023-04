Les chasseurs de Dordogne votent une motion pour défendre les chasses traditionnelles

"Chez nous, on a des palombières, on doit avoir quelque chose comme 2.000 installations", explique Michel Amblard, le président de la fédération des chasseurs de Dordogne. Ce samedi, lors de l'assemblée générale de la fédération, il a présenté aux chasseurs une motion de "défense de nos chasses du Sud-Ouest", un texte visant à défendre les chasses traditionnelles comme la chasse à l'alouette ou à la palombe. La motion a été votée à l'unanimité par l'assemblée.

Une association de défense régionale

Cette motion est commune à cinq autres départements : le Gers, le Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Elle vise à créer une association de défense régionale des chasses traditionnelles, de plus en plus menacées. "Aujourd'hui on veut se défendre, on ne veut pas qu'on nous enlève nos chasses traditionnelles. Ça représente peu d'oiseaux. Si on commence à se laisser mordre un peu, on va se faire bouffer", ajoute Michel Amblard.

En 2021, plus de 16.000 personnes selon la préfecture et au moins 20 000 selon les organisateurs, avaient manifesté à Mont-de-Marsan pour défendre les chasses aux pantes ou à la matole.