Les chasseurs de la Vienne lancent la formation au permis de chasser à 0€

Pour la première année, la Fédération des chasseurs de la Vienne propose un permis de chasser à 0 €. Le but est d'attirer de nouveaux licenciés.

La Fédération des chasseurs de la Vienne lance cette offre pour la première fois : la formation au permis de chasser à 0 €. Les futurs chasseurs ne paieront pas leur journée de formation, ils devront s'acquitter du permis de chasser et de l'accès au territoire.

L'objectif de cette opération est d'attirer de nouveaux adhérents. Elle recense actuellemment 15.000 licenciés et les nombre de nouveaux venus compense à peine le nombre de départs.

Attirer les jeunes et les femmes

Parmi ces 15.000 adhérents, 20% ont plus de 60 ans et seulement 8% sont des femmes. La Fédération espère attirer des moins de 40 ans, des habitants des villes et des féminines dans ses rangs.