Le Poitou n'est pas le plus touché. Mais le sanglier est bien plus présent qu'auparavant selon Guy Guedon, président de la fédération des chasseurs des Deux Sèvres :"il y a 25/30 ans, le sanglier était un animal exceptionnel. Il y a eu un développement relativement important depuis les années 2000." La réaction ne s'est pas fait attendre selon Jean Louis Bretaudeau, président de la fédération dans la Vienne : "On a pris conscience du problème assez tôt. Il y a des départements qui ont été débordés, nous on n'a pas voulu." D'autres départements plus touchés, c'est le cas de l'Oise.

Le Poitou n'est pas en reste avec 630 hectares détruits dans la Vienne en 2017. Et il y quand même quelques points noirs notamment près des villes comme Poitiers ou Châtellerault :"On ne peut rien faire nous les chasseurs." Mais pour Jean-Louis Bretaudeau, l'animal vise aussi les zones péri-urbaines. "C'est le cas de Biard ou encore Vouneuil-sous-Biard, le sanglier a trouvé un accueil parce qu'il y a des buissons, des ronciers."

Un comité de vigilance

Dans les Deux-Sèvres, pour réguler le nombre de sangliers, les chasseurs ont mis en place des comités de vigilance "avec des agriculteurs, des chasseurs et des membres de la fédération. Le but c'est de cartographier les zones où sont présents les sangliers et d'organiser des battues en conséquences" note Guy Guedon.

Dans la Vienne, on s'est aussi aperçu que la chasse cet automne a été particulièrement efficace et a évité aux producteurs de maïs notamment bien des désagréments. Les chasseurs souhaitent donc élargir le permis de chasser. Ils ont fait une demande pour mars et avril prochain.

Dédommager les agriculteurs

Ils découvrent souvent leurs exploitations ravagées à cause de l'animal. Les agriculteurs sont les premières victimes des sangliers. Et les chasseurs dédommagent les exploitants. Un montant entièrement à leur charge dans la Vienne : "On respecte un barème national" affirme Jean-Louis Bretaudeau. Chaque année, il y en a pour près de 600.000 euros. Une somme que les chasseurs arrivent à débourser grâce à l'argent récolté lors du permis de chasse.

Dans les Deux-Sèvres aussi, les chasseurs sont présents face aux dégâts que peut causer l'animal : " C'est trois euros par sanglier. On débourse trois euros pour dédommager les agriculteurs. C'est important pour les chasseurs de montrer une solidarité envers eux" indique Guy Guedon.

Grâce aux actions des chasseurs dans les deux départements, plus de 5.000 sangliers ont été tués en 2017.