Les chasseurs et les pêcheurs d'Indre-et-Loire inquiets au sujet des cyanobactéries

Les fédérations de chasse et de pêche d'Indre-et-Loire sont submergées d'appels de pratiquants inquiets ces jours-ci au sujet des cyanobactéries qui ont notamment tué deux chiens à Chinon en début de semaine.

L'inquiétude est vive du côté des chasseurs et des pêcheurs d'Indre et Loire au sujet des fameuses cyanobactéries dont on parle beaucoup en ce moment. Elles ont tué deux chiens à Chinon en début de semaine dans la Loire, huit dans le Maine et Loire la semaine dernière, entre autres. Ces bactéries inquiètent les amateurs de pêche témoigne le président de la fédération d'Indre-et-Loire. Il dit avoir reçu 17 appels ce mercredi, des pêcheurs qui se demandent si il est bien prudent de pratiquer leur passion et si ils peuvent manger le poisson pêché dans la Loire notamment. Du côté des chasseurs, l'ouverture générale c'est le 17 septembre mais on chasse déjà le canard depuis le 1er août. Et beaucoup le font sans leur chien, par crainte qu'il ne soit victime de ces cyanobactéries. Jacky Marquet le président de la fédération départementale de pêche demande à la préfecture qu'un arrêté soit prix pour interdire de consommer le poisson provenant des cours d'eau concernés si c'est nécessaire, il demande plus largement qu'elle soit plus catégorique : ces bactéries sont-elles oui ou non dangereuses , doit-on éviter de pêcher ? La préfecture de son côté attend les résultats d'analyse de l'agence régionale de santé pour se prononcer, pour le moment elle déconseille simplement de baigner ou faire boire son chien dans la Loire, la Vienne et le Cher.