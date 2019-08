Les chasseurs indemnisent les dégâts causés par les sangliers dans les récoltes

La véraison approche et avec elle le moment où les sangliers précèdent les vendangeurs dans les vignes. Les dégâts commis par les sangliers sont pris en charge par la fédération des chasseurs de Vaucluse qui en moyenne consacre 150.000 euros à ce poste budgétaire.

Département Vaucluse, France

Les sangliers s'en prennent aux vignes mais aussi aux vergers de cerises et de pommes ainsi qu’aux cultures céréalières et même aux productions maraîchères. L'indemnisation des producteurs est financée exclusivement par les chasseurs, grâce aux permis de chasse et sans aucune subvention.

Une procédure bien rodée

Les agriculteurs peuvent se procurer un dossier dégâts auprès de la fédération des chasseurs, qui mandate ensuite un expert indépendant pour estimer le montant des dégâts. L'indemnité est ensuite calculée en fonction d'un barème fixé chaque année par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui regroupe l'administration, les chasseurs et les agriculteurs.

À noter que pour éviter une prolifération trop importante des sangliers, les chasseurs procèdent à des prélèvements. Cette année par exemple, 7.300 animaux ont été tirés au nom de l'équilibre agrosylvocynégétique.