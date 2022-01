Les chasseurs mayennais vont continuer d'indemniser les agriculteurs pour les dégâts des sangliers

Ce sont les fédérations départementales de chasse qui doivent indemniser les agriculteurs pour les dégâts des grands gibiers, dont le sanglier, particulièrement présent en Mayenne. Mais les chasseurs n'en peuvent plus. Pour eux, c'est un coût trop important : plus de 200 000 euros par an.

Les sangliers continuent d'abîmer les champs des agriculteurs mayennais. Selon la loi, ce sont les fédérations départementales de chasse qui doivent indemniser les agriculteurs pour les dégâts des grands gibiers, dont les sangliers. Mais ces derniers n'en peuvent plus, selon eux, cela a un coût trop important. La Fédération Française de chasse a demandé au Conseil constitutionnel de réviser cette loi. Ce jeudi, les sages ont décidé : les chasseurs doivent continuer d'indemniser les agriculteurs.

"On est à chaque fois un peu dégoûté de travailler et de voir que tout est gâché à cause des sangliers, explique Stéphane Gaudouin, agriculteur à la Brûlatte. Le mois dernier, des sangliers ont de nouveau abîmé ses prairies. Et puis il y a un coût énorme. Rien que deux semences sur une prairie, c'est 200 euros de l'hectare, plus le travail. Donc quand c'est à refaire ça ne fait pas plaisir." Un problème qui revient tous les ans chez cet agriculteur ...

200 000 euros d'indemnisation par an pour tous les agriculteurs mayennais

C'est une situation que connaît bien Claude Charon. Il est en charge du dossier à la FDSEA de la Mayenne. Et des demandes d'indemnisation, il en traite plusieurs centaines par année. "J'ai eu des dossiers l'an dernier où il y a eu des hectares de maïs ou des prairies complètement détruites, explique cet ancien agriculteur. On sème une fois, deux fois ... et à chaque fois le rendement baisse, donc on récolte plus tard, il y a des conséquences énormes derrière. Donc il est clair que les agriculteurs qui subissent des dégâts doivent être indemnisés." Selon lui, l'indemnisation pour tous les agriculteurs en Mayenne s'élève, en moyenne, à 200 000 euros par an.

Un risque : que les chasseurs ne puissent plus supporter ce coût

Ces indemnisations, elles sont prises en charge par la fédération des chasseurs de la Mayenne, comme le veut la loi. À sa tête, Stéphane Petit. Selon lui, les chasseurs ne vont pas pouvoir prendre en charge éternellement ce coût. "Avec les rendements qui ont été très supérieurs cette année, sur des cultures comme les céréales ou le maïs, on va augmenter à peu-près de 50% les indemnisations cette année. Ça reste une somme conséquente, et qui est payée par les chasseurs. Et il y a un risque : c'est que le fond des chasseurs ne puisse plus assumer."

Mais pour ces chasseurs, la décision est prise : ils devront continuer à indemniser les agriculteurs, malgré une augmentation du nombre de sangliers en Mayenne.