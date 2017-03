Les chasseurs offrent du sanglier à la Banque alimentaire de Vaucluse

Les chasseurs de Vaucluse ont offert ce mardi 250 kg de sanglier à la Banque alimentaire de Vaucluse, qui manque cruellement de dons de viande.

Après 1.000 faisans en début d'année, la Fédération des chasseurs de Vaucluse a offert ce mardi 250 kg de viande de sanglier à la Banque alimentaire de Vaucluse : de la viande sous-vide et congelée.

Reportage de Jean-Michel Le Ray Partager le son sur : Copier

Une aubaine pour la Banque alimentaire : il faut dire que les chasseurs abattent beaucoup de sangliers en ce moment, ils prolifèrent. Cela représente 34 sangliers. La viande a été conditionnée gracieusement par une entreprise spécialisée à Alès.

"On n'a pas de viande" - Maïté Grégoire-Bruchet, présidente de la Banque alimentaire de Vaucluse

De la viande ? C'est quelques chose de très recherché par la Banque alimentaire de Vaucluse : "Avant il y avait un industriel qui avait de la viande et nous en donnait toutes les semaines, il a fait faillite et depuis ce jour-là on n'a plus jamais eu de viande", précise Maïté Grégoire-Bruchet, présidente de la Banque alimentaire de Vaucluse. Sans compter que c'est un produit particulièrement fragile, surtout la viande hachée : "Quand on reçoit des steaks hachés du supermarché, c'est interdit de les donner. Donc on n'a pas de viande. "

Le seul apport en viande ou presque, à part les chasseurs, vient de l'Europe. "La viande, elle nous vient de l'Europe. Tous les ans on a un quota de cuisses de poulet surgelées, de poisson surgelé, du steak haché surgelé, par l'Europe et par l'Etat", continue la présidente.