Les chasseurs poitevins vont verser des indemnités records pour les dégâts des sangliers

Les prix des céréales augmentent très nettement du fait de la sécheresse et de la guerre en Ukraine. Alors, les chasseurs de la Vienne se préparent à payer plus d'un million d'euros d'indemnités pour les dégâts causés dans les champs par les sangliers.

La Fédération de la chasse de la Vienne pourrait bien se retrouver dans une situation financière compliquée. Elle doit indemniser les agriculteurs pour les dégâts causés en plein champs par le grand gibier, et notamment les sangliers. "La facture sera de plus d'un million d'euros, estime Michel Cuau, le président de la Fédération, invité de France Bleu ce vendredi 2 septembre. Alors que l'an dernier, on était à 800 000 euros."

Ca ne veut pas dire qu'on a pas tué assez de sangliers, on nous reproche d'en tuer trop !" Michel Cuau

La superficie des dégâts n'est pas plus étendue qu'en 2021, mais cette hausse est une conséquence directe de l'inflation des prix des céréales. "Je ne sais pas si c'est lié à la guerre en Ukraine ou aux spéculateurs de tout bord, mais les prix ont doublé, et nous serons touchés de plein fouet". Michel Cuau refuse pour l'instant de parler de l'augmentation de la cotisation pour les 12 000 adhérents. "Avant de penser au pire, on demande aux autorités de réfléchir à une solution."

Il rappelle que les chasseurs peuvent intervenir sur 65% du territoire, mais payent des indemnités pour tout le département de la Vienne.